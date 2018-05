Vorarlberg geht bei Kinder- und Familienfreundlichkeit weiter voran

"Wir sind entschlossen, bei Kinder- und Familienfreundlichkeit weiter engagiert voranzugehen.

Neuland in der Familienförderung haben Land und Gemeinden 2016 mit dem Projekt “Vorarlberg lässt kein Kind zurück” betreten. Ziel ist eine lückenlose Unterstützung für Kinder und deren Familien von der Schwangerschaft bzw. Geburt bis zum Eintritt ins Berufsleben. Durch die bessere Verzahnung aller Angebote in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Soziales sowie Kinder- und Jugendhilfe sollen Präventionsketten geschaffen werden, um vor allem dort helfen zu können, wo es nicht rund läuft. “Wir wollen vor allem dort genauer hinschauen, wo es Kindern und Familien nicht so gut geht”, so Landeshauptmann Wallner. Derzeit wird das Projekt in Dornbirn, Rankweil, Wolfurt und im Bregenzerwald erprobt.

Vorarlberger Familienpass

Zu den bewährten Angeboten gehört der Vorarlberger Familienpass, den bereits 34.000 Vorarlberger Familien haben, das sind knapp 80 Prozent aller Familien mit Kindern unter 18 Jahren. Die vielen mit Familienpass erhältlichen Vergünstigungen in den Bereichen Kultur, Freizeit, Elternbildung, Sport und im öffentlichen Verkehr sind auch über eine eigene Familienpass-App am Handy mobil abrufbar. Attraktive Aktionen in nächster Zeit sind etwa ein Vatertags-Ausflug am 10. Juni zur Rheinmündung, der Bädertag am 24. Juni, der Bähnletag am 1. Juli, ein Bergerlebnistag am 8.Juli sowie das “Reiseziel Museum” am jeweils ersten Sonntag der Sommermonate (1. Juli, 5. August, 2. September).