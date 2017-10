Vorarlberg: Gefährliches Überholmanöver in Alberschwende führt beinahe zur Frontalkollision – Zeugenaufruf

Ein 50-jähriger Pkw-Lenker fuhr am vergangenen Samstagmorgen um kurz vor halb sieben Uhr in Alberschwende auf der L 205 von Müselbach kommend in Richtung Lingenau. In der Parzelle Müselbach, Höhe StrKm 0,450, kam dem Mann ein Geländewagen – vermutlich ein Jeep – entgegen, welcher gerade mehrere vor ihm fahrende Pkw überholte. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, musste der 50-Jährige auf den Gehsteig ausweichen. Das ausweichende Fahrzeug wurde dabei im Bereich des rechten Vorder- und Hinterrades durch die Gehsteigkante beschädigt.

Der Lenker des Geländefahrzeuges setzte seine Fahrt fort. Zeugen der Übertretung – insbesondere die überholten Fahrzeuglenker – sowie der verantwortliche Fahrzeuglenker werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Hittisau in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Hittisau, Tel. +43 (0) 59 133 8126

(Red.)