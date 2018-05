Vorarlberg Gebrüder Weiss gibt Nachfolge von Wolfgang Niessner bekannt

Der Vorarlberger Logistikkonzern Gebrüder Weiss erhält wieder einen Vorstandsvorsitzenden aus der Eigentümerfamilie: Wolfram Senger-Weiss (47), seit 2005 im Vorstand des Unternehmens, wird per 1. Jänner 2019 den Gremienvorsitz von Wolfgang Niessner (63) übernehmen.

Niessner tritt per Jahresende in den Ruhestand und wird voraussichtlich in den Aufsichtsrat wechseln, so Gebrüder Weiss am Montag.