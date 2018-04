Vorarlberg: Gaulhofer schließt Werk in Mäder

Der österreichische Fenster- und Türenhersteller Gaulhofer schließt sein Produktionswerk in Mäder. Rund 60 Mitarbeiter sind betroffen.

Schrittweise Verlagerung bis Anfang 2019 – 60 Mitarbeiter betroffen

Bei Gaulhofer werden die Schließungspläne auf Anfrage bestätigt. Nach Angaben von Marketingleiterin und Pressesprecherin Kerstin Kostwein werde das Unternehmen die derzeit noch in Mäder angesiedelte Produktion von Kunststoff-Fenstern zur Gänze an den Hauptsitz in Übelbach verlagern. Der Prozess starte jetzt schrittweise und soll bis Anfang 2019 abgeschlossen sein. Gleichzeitig mit dem Auflassen des angemieteten Standortes in Mäder müssten die notwendigen Kapazitäten und Räumlichkeiten in Übelbach geschaffen sowie das Personal aufgebaut werden. Von der Verlagerung seien in Mäder rund 60 Mitarbeiter betroffen. Sie hätten zwar das Angebot zu einem Wechsel nach Übelbach erhalten. Inwiefern das jedoch angenommen werde, sei offen.