Vorarlberg: Gasaustritt in Mehrparteienhaus in Feldkirch

Feldkirch - Am Mittwochabend musste die Feuerwehr in Feldkirch wegen einem Gasaustritt in einem Mehrparteinhaus ausrücken.

Am Mittwoch gegen 18.30 Uhr kam es in einem Mehrparteienhaus in Feldkirch zu einem Gasaustritt. Da die Austrittsquelle nicht festgestellt werden konnte wurde die Gashauptleitung zum Mehrparteienhaus von der “Vkw” abgestellt. Das Gebäude musste von der Feuerwehr mittels Atemschutzausrüstung betreten werden. Das Gebäude wurde in weiterer Folge mittels Hochleistungslüftern belüftet.

Drei Bewohner wurden wegen Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung im LKH Feldkirch behandelt. An sämtlichen atmosphärischen Gasgeräten des Mehrparteienhauses konnte nicht festgestellt werden, wann diese zuletzt gewartet wurden.