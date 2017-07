Vorarlberg: Fünf Wochen nach Flucht verhaftet

Fünf Wochen später wurde der Jugendliche erneut festgenommen, dieses Mal nicht mehr als Suchtgiftkonsument, sondern als Straßendealer. Der Afghane hatte am 20. Juni in den Bregenzer Seeanlagen einem verdeckten Ermittler der Polizei 1,5 Gramm Marihuana um 20 Euro verkauft. Der Ausländer wurde nach dem strengen neuen Straßendealer-Paragrafen im Suchtmittelgesetz wegen Tatbegehungs- und Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen.

Im Anschluss an den gestrigen Strafprozess am Landesgericht Feldkirch wurde der obdachlose und arbeitslose 17-Jährige nach 20 Tagen Untersuchungshaft aus dem Feldkircher Gefängnis in die Freiheit entlassen. Der mit einer einschlägigen Vorstrafe belastete Angeklagte wurde wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und unerlaubten Umgangs mit Suchtgiften zu einer bedingten, nicht zu verbüßenden Haftstrafe von vier Monaten verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Staatsanwalt Markus Fußenegger meldete Strafberufung an, über die nun das Oberlandesgericht Innsbruck entscheiden wird.

Strengere Strafen. Der subsidiär Schutzberechtigte hatte nach eigenen Angaben seit dem Frühjahr am Dornbirner Bahnhof und in den Bregenzer Seeanlagen insgesamt 7,5 Gramm Marihuana verkauft und zudem Marihuana konsumiert. Der Verkauf von Drogen in der Öffentlichkeit wird seit dem Vorjahr streng mit bis zu zwei Jahren Haft bestraft, bei gewerbsmäßigem Vorgehen sogar mit bis zu drei Jahren Gefängnis. Für den angeklagten Jugendlichen hätte die mögliche Höchststrafe eineinhalb Jahre Haft betragen.

Die Verhängung der U-Haft sei gerechtfertigt gewesen, sagte Strafrichterin Angelika Prechtl-Marte in ihrer Urteilsbegründung. Eine unbedingte Haftstrafe wäre ihrer Meinung nach aber unverhältnismäßig gewesen.

Der von einer Bewährungshelferin betreute Minderjährige hatte vor seiner Inhaftierung nicht mehr in einer betreuten Wohngemeinschaft leben dürfen, weil er sich nicht an die Hausregeln gehalten hatte. Die zuständige BH-Mitarbeiterin sagte vor Gericht, eine Unterkunft könne für den unsteten Afghanen frühestens in einer Woche organisiert werden.

(Seff Dünser/NEUE)