Vorarlberg: Fünf Fußgänger mit Pistole bedroht

Ein Jahr Haft für 26-Jährigen mit zwölf Vorstrafen, der auch einen versuchten Hausfriedensbruch beging.

Der Angeklagte aus dem Bezirk Bludenz ist erst 26 Jahre alt und wurde gestern bereits zum 13. Mal strafrechtlich verurteilt. Über den Arbeitslosen wurde am Landesgericht Feldkirch wegen gefährlicher Drohung und versuchten Hausfriedensbruchs eine Haftstrafe von einem Jahr verhängt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Angebliche Diebe

Der geständige Angeklagte hatte im Juni 2017 in der Bludenzer Fußgängerzone mit einer Pistole fünf Passanten bedroht. Der 26-Jährige richtete eine Softgun aus dem Fenster einer Wohnung auf die Fußgänger, die von einer echten Schusswaffe ausgingen. Der Angeklagte gab an, er habe geglaubt, die Fußgänger seien Diebe, weil sie am späten Abend Möbel getragen hätten.