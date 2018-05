Vorarlberg: Fremdenpolizeilich Kontrolle in einem Vereinslokal in Feldkirch

Am Freitagnachmittag führte die Polizei in Feldkirch eine fremdenpolizeiliche Kontrolle durch.

Am 18.5.2018, zwischen 13.45 Uhr und 15.00 Uhr führte die Polizei zusammen mit der Sicherheitswache Feldkirch in einem Vereinslokal in Feldkirch Nofels eine fremdenpolizeiliche Kontrolle durch. Es bestand der Verdacht, dass sich im Gebäude Fremde befinden, die sich nicht rechtmäßig in Österreich aufhalten.