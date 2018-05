Vorarlberg: Freispruch für Robert Schneider

Vorarlberger Schriftsteller war unter anderem wegen schweren Betrugs angeklagt.

„Schlafes Bruder ging in die Herzen der Leser. Und dann geschah das Wunder“, sprach der nunmehr 57-jährige Robert Schneider am Mittwoch beim Prozess am Landesgericht Feldkirch den Welterfolg seines Erstlingsromans in den frühen 90er Jahren an. Dann die Romane „Lufgängerin“ und „Kristus“, die von der Kritik verissen wurden und zum finanziellen Desaster des erfolgverwöhnten Autors führten.