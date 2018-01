Vorarlberg: FPÖ will Neuausrichtung des Integrationsleitbildes

Im Integrationsausschuss des Vorarlberger Landtags wurde über die Weiterentwicklung des 2010 beschlossenen Integrationsleitbildes diskutiert. Während die FPÖ für eine Neuausrichtung des Leitbildes ist, wollen alle anderen Parteien im Landtag keine Veränderung.

Im vergangenen Jahr hat FPÖ-Integrationssprecher Christof Bitschi in einem Antrag die Neuausrichtung und Überarbeitung des Vorarlberger Integrationsleitbildes gefordert. Bitschi begründete diese Forderung mit der veränderten Situation im Integrationsbereich. Mit dem starken Flüchtlingszustrom der vergangenen Jahre habe sich die Lage noch einmal deutlich verschärft. „Es ist deshalb dringend notwendig, das aus dem Jahre 2010 stammende Integrationsleitbild neu zu denken und an die veränderten Herausforderungen anzupassen”, erklärt Bitschi.

Bitschi hält jedenfalls an seiner Forderung nach einer Neuausrichtung im Integrationsbereich fest. „Für uns ist klar: Wir dürfen uns von Integrationsunwilligen nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen. Wer bei uns leben will, hat sich nach uns zu richten und nicht umgekehrt. Wir treffen uns auch nicht in einer neutralen Mitte, sondern Integration hat in unsere Werteordnung zu erfolgen“, spricht der FPÖ-Integrationssprecher Klartext.