Vorarlberg: Feuerwehr birgt 80-Jährige aus ihrer Wohnung

Am Sonntag musste eine Streife der Polizeiinspektion Bregenz gemeinsam mit dem Roten Kreuz in die Wohnung einer 80-Jährigen eindringen. Die Dame war zu einem Treffen mit einer Freundin nicht gekommen und antwortete auf Telefonanrufe nicht.

In weiterer Folge konnte die Dame in hilfloser Situation in der Wohnung angetroffen werden. Ein Transport über das Stiegenhaus war nicht möglich und in Ermangelung eines Liftes musste die Bergung durch die Feuerwehr Bregenz mittels Drehleiter besorgt werden. Diese verlief ohne Probleme. Die Dame wurde durch die Rettung ins LKH Bregenz eingeliefert.

(Red.)