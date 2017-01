Vorarlberg: Fahrzeugbrand in Feldkirch

Gegen 10.30 Uhr fuhr ein 74-jährige Frau mit ihrem dreißig Jahre alten Auto auf der Liechtensteinerstraße in Feldkirch in Richtung Liechtenstein. Sie machte eine Probefahrt, um eine zuvor im Armaturenbrett gewechselte Beleuchtung zu testen. Auf dieser Probefahrt stieg plötzlich Rauch aus dem Armaturenbrett auf, worauf sie den Pkw anhielt. Ein 67-jähriger Bekannter der Frau versuchte, den Brand zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Feuerwehr Feldkirch-Tisis musste ausrücken, um das Feuer zu löschen. Der Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde ins LKH Feldkirch gebracht.

(Red.)