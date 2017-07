Vorarlberg: Fahrzeugbrand in Bregenz – Keine Explosion

Auf Facebook war am Sonntag Vormittag zu lesen, es sei in der Schillerstraße in Bregenz zur Explosion eines Autos gekommen. Dazu wurde ein Bild der verrauchten Schillerstraße gepostet, auf dem keine näheren Details zu erkennen waren.

Auf Nachfrage bei der Polizei war zu erfahren, dass von einer Explosion keine Rede sein kann. Am Samstag Abend gegen 18.40 Uhr geriet ein in Bregenz, Bereich Schillerstraße, geparkter Pkw augenscheinlich durch eine Selbstentzündung im Motorraum beim Startvorgang aus unbekannter Ursache in Brand. Beim Drehen des Zündschlüssels startete der Pkw erst nicht. Bei einem weiteren Startversuch knallte es und Rauch entwich aus dem Motorraum. Kurz darauf fing es an zu brennen. Anwohner versuchten mittels Feuerlöscher den Pkw-Brand zu löschen, was jedoch misslang. Die angeforderte Feuerwehr Bregenz-Stadt löschte schlussendlich den Brand. Personen blieben unverletzt.

(Red.)