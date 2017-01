Vorarlberg: Fahndungserfolg nach 13 Jahren

Im Jahre 2003 wurde ein portugiesischer Staatsangehöriger vom Landesgericht Feldkirch wegen Suchtmitteldelikten rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten verurteilt. Der Verurteilte tauchte unter und trat die Freiheitsstrafe nie freiwillig an. Am 27.1.2017 konnte der 46-jährige Flüchtige von Beamten des Landeskriminalamtes an seiner Arbeitsstelle in einem Hotel in Zürs ausgeforscht, festgenommen und in die Justizanstalt Feldkirch zum Strafantritt eingeliefert werden.

