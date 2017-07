Vorarlberg: Fachambulanz für Psychiatrie in Bregenz geplant

Psychiatrische Leiden werden derzeit nur am Landeskrankenhaus Rankweil behandelt. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, will Gesundheitslandesrat Christian Bernhard das Angebot nun ausweiten und eine Fachambulanz am LKH Bregenz einrichten. Damit kommen man dem Ziel der wohnortnahen Versorgung näher, so Bernhard gegenüber dem ORF.

Psychiatrisches Fach wenig attraktiv

Ein großes Problem sei aber der Fachärztemangel an Psychiatern in Vorarlberg. Für junge Ärzte sei das psychiatrische Fach derzeit wenig attraktiv. Mit der Einrichtung einer psychiatrischen Ambulanz in Bregenz hoffe Bernhard diesem “Trend” entgegenzuwirken. Bis dahin wäre es auch möglich, dass die Rankweiler Psychiater auch in Bregenz arbeiten. Einen Zeitplan für die Umsetzung gibt es bislang noch nicht. (red)