Vorarlberg: Ex-Richter scheitert mit überzogener Schadenersatzklage

Ein Ex-Richter wollte nach einem Skiunfall Schmerzengeld und Verdienstentgang gelten machen. Das Gericht gab dem nur zum kleinen Teil statt. - © VOL.AT/Rauch

Überzogen war nach Ansicht des Landesgerichts Feldkirch die Schadenersatzklage eines ehemaligen Richters. Der Klage des deutschen Ex-Richters wurde in ers­ter Instanz nur zu einem relativ kleinen Teil stattgegeben. Der klagende Jurist hat als Schadenersatz für seinen Skiunfall am Arlberg insgesamt 39.800 Euro gefordert. Seitens des Landesgerichts Feldkirch wurden ihm in dem anhängigen Zivilprozess lediglich 9100 Euro zugesprochen. Zur Gänze abgewiesen hat das Gericht die Forderung nach 22.700 Euro an Verdienstentgang. Das erstinstanzliche Urteil ist nicht rechtskräftig.