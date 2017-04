Vorarlberg: Erweiterung der Dornbirner Fußgängerzone startet in der kommenden Woche

Die Fußgängerzone in Dornbirn wird erweitert. - © Stadt Dornbirn

In der kommenden Woche beginnen die Arbeiten für die Erweiterung der Fußgängerzone in der Dornbirner Schulgasse und im Kirchenpark. Die Neugestaltung wird in drei Etappen bis voraussichtlich September dieses Jahres durchgeführt, teilte die Stadt Dornbirn am Dienstag mit.