Vorarlberg: Eröffnung des neuen Feuerwehr- und Vereinshauses in Schnepfau

"Mit dem ausgeprägten freiwilligen Engagement im Land geht ein starker gesellschaftlicher Zusammenhalt einher". Das betonte Landeshauptmann Markus Wallner am Sonntag (22. April) bei der Eröffnung des neuen Feuerwehr- und Vereinehauses in Schnepfau.

In das moderne Mehrzweckgebäude, das neben Feuerwehr, Musik- und Schiverein auch von den übrigen Vereinen im Ort genutzt werden kann, sind über 2,4 Millionen Euro investiert worden. Von Landesseite wurde eine Unterstützung in Höhe von insgesamt 1,04 Millionen Euro in Aussicht gestellt.