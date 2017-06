Vorarlberg: Ernüchterndes Ergebnis nach Schwerpunktkontrollen der Polizei

Das Ergebnis der Kontrollen viel ernüchternd aus: Insgesamt wurden 17 alkoholisierte Fahrzeuglenker aus dem Verkehr gezogen und an der Weiterfahrt gehindert, neun Fahrern wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. Rund 60 Lenker wurden nicht richtig angegurtet erwischt, etwa 30 Fahrer mit dem Handy am Ohr ertappt.

Die Verkehrspolizei betont, dass dem Themenbereich beeinträchtigter Fahrzeuglenker aus Gründen der Verkehrssicherheit hohe Priorität zukommt und auch künftig jederzeit mit Kontrollen gerechnet werden muss.

