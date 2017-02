Vorarlberg: Erfolgreicher Abschluss des Trainingslagers für Austria Lustenau

Gegen die äußerst defensiv agierenden Schweizer brauchte die Austria zu Beginn des Spiels allerdings etwas Geduld. Es dauerte bis zur 30. Spielminute, ehe Jailson nach Flanke von Valentin Grubeck die Führung erzielte. Im zweiten Durchgang konnten dann Ilkay Dumus (50.), Julian Wießmeier (70.) und Marco Krainz (76.) auf 4:0 erhöhen.

Am morgigen Freitagabend kehrt das Team von Coach Lassaad Chabbi dann aus Malta nach Vorarlberg zurück. Der Trainer zieht zum Abschluss des Trainingslagers ein positives Fazit, laut Chabbi konnte viel im spielerischen und taktischen Bereich gearbeitet werden.

In acht Tagen steht dann der Frühjahrsauftakt in der Ersten Liga an, die Austria reist dafür nach Wien zum Floridsdorfer AC.

(Red.)