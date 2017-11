Vorarlberg: Er verteidigte sich gegen sie in Notwehr

Feldkirch - 16-Jährige wurde am Landesgericht Feldkirch wegen Körperverletzung im Beziehungsstreit verurteilt, ihr Freund aber freigesprochen.

Die beiden jungen Partner haben sich während eines heftigen Beziehungsstreits gegenseitig geschlagen und dabei leicht verletzt. Wegen Körperverletzung wurde am Landesgericht Feldkirch aber nur die 16-jährige Angeklagte schuldig gesprochen. Ihr ein wenig älterer Freund wurde freigesprochen. Der junge Erwachsene hatte sich nach Ansicht der Strafrichterin in Notwehr gegen seine Freundin verteidigt.

Mit Messer gedroht

In ihrer Wut auf ihren Freund schmiss die 16-Jährige in der Wohnung Einrichtungsgegenstände um sich. Bei einem anderen Vorfall hat sie zusammen mit einer Freundin eine Jugendliche geschlagen und so leicht verletzt.