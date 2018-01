Vorarlberg: Einsatzrekord der Dornbirner Feuerwehr im Jahr 2017

Einen Einsatzrekord verzeichnet die Freiwillige Feuerwehr Dornbirn in der Statistik für 2017. Insgesamt 413 Mal rückten die Frauen und Männer aus.

Das bedeutet um ein Drittel mehr Einsätze als im Jahr zuvor. Zum ersten Mal seit Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Dornbirn wurde dabei die „400er-Marke“ geknackt. Gleichzeitig haben sich die Einsatzstunden von 3.183 auf 6.305 Stunden fast verdoppelt. „Ein so hohes Einsatzaufkommen ist in der Geschichte der Feuerwehr einzigartig. Die Frauen und Männer, die alle Einsätze in ihrer Freizeit und ohne Bezahlung absolvieren, verdienen allergrößten Respekt und Anerkennung“, bedankt sich Bürgermeisterin Andrea Kaufmann bei dem großartigen Team.

Mülleimerbrand bis Wohnhausbrand

Von den 413 Einsätzen waren 225 Alarmierungen wegen eines (teils vermeintlichen) Brandes. Das Einsatzspektrum reichte dabei von einem einfachen Mülleimerbrand bis hin zum Brand eines Wohnhauses. Speziell die letzten Monate des Jahres 2017 bleiben hier in Erinnerung: Ein Brand im Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in der Dornbirner Innenstadt im September, ein Großeinsatz bei einem Brand an der L190 in Wallenmahd im November und ein Hausbrand am Heiligen Abend. Die Freiwillige Feierwehr war jedes Mal mit einem Großaufgebot an Mannschaft und Geräten im Einsatz.