Vorarlberg: Einsatzkräfte rückten wegen Unwetter 25 Mal aus

Bis Sonntagvormittag (Stand 11 Uhr) wurden die Einsatzkräfte 25 Mal alarmiert. Beim Großteil der Einsätze handelte es sich um umgestürzte Bäume und Äste auf den Straßen. Mehrere Male wurde die Feuerwehr zum Auspumpen von Kellern alarmiert.



Zwei Mal mussten die Einsatzkräfte wegen eines Blitzeinschlages anrücken. Während es sich in Höchst nur um einen Kontrolleinsatz handelte, kam es in Hittisau nach einem Einschlag zu einem Brand. Die Hausbewohner bemerkten eine Rauchentwicklung in der leerstehenden Dachgeschosswohnung. Der Versuch das Feuer mittels Feuerlöscher zu löschen, schlug fehl. Der Brand konnte kurze Zeit später von der Feuerwehr Hittisau unter Kontrolle gebracht werden.

Es entstand hoher Sachschaden, die Hausbewohner wurden mit einer Rauchgasvergiftung und zur Beobachtung ins LKH Bregenz eingeliefert. Während der Löscharbeiten kam es zu Behinderungen auf der L22. Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar, die Bewohner werden in er Notunterkunft untergebracht.