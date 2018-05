Vorarlberg: Eine "Zivilstreife" der anderen Art

In Dornbirn konnte diese Tage scheinbar ein Polizeiwagen der besonderen Art beobachtet werden. Hinterm Steuer dürften jedoch kaum Zivilpolizisten zu finden gewesen sein.

Mit gelb und weiß abgeklebten Aufdrucken versucht er sich im Straßenverkehr zu verstecken, doch die rot-blauen Streifen auf silbernem Grund verraten ihn: Diese Woche wurde in Dornbirn ein Streifenwagen der Bundespolizei scheinbar auf undercover-Mission gesichtet. Fotografiert wurde er in einer Parkgarage in der Messestadt.