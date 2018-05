Vorarlberg: Einbruch in Autohaus in Altach

Altach - In der Nacht Donnerstag gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft durch ein Garagentor in eine Werkstatt eines Autohauses in Altach und stahl dort verschiedene Gegenstände.

Die Täterschaft durchsuchte die Werkstatt und mehrere Büros und stahl dabei verschiedene Gegenstände wie Schlüssel, Typenscheine, Werkzeug und Elektrogeräte. Ein vor der Werkstatt geparkter PKW wurde in Betrieb genommen und einige Meter bewegt. Danach wenige Meter weiter wieder abgestellt und versperrt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in diesem Bereich gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Altach in Verbindung zu setzen.

