Vorarlberg: Ehepaar stößt in Lech zusammen

Ein Ehepaar aus Deutschland ist auf der Skipiste in Lech zusammengestoßen. Die Frau verletzte sich an der Schulter und musste mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen werden.

Das Ehepaar fuhr am Freitag Vormittag gemeinsam auf der blauen Piste 210 in Richtung Oberlech. Nach einem Ziehweg fuhr der 44-jährige Ehemann eine langgezogene Rechtskurve und setzte gerade zum Linksschwung an als seine zu ihm aufgeschlossene 41-jährige Ehefrau gleichzeitig einen Rechtsschwung ausführte.