Vorarlberg: Drei Verletzte bei Feuerunfall

Fahrlässig hat eine Kellnerin in einem Unterländer Gasthaus einen Feuerunfall verursacht, bei dem eine Frau schwere Verbrennungen erlitten hat und zwei Frauen leichte Verbrennungen. Dafür wurde die mit einer Vorstrafe belastete 29-Jährige am Innsbrucker Oberlandesgericht (OLG) wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 720 Euro (180 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Das Urteil ist nun rechtskräftig.

Die Kellnerin hat im Jänner an der Bar des Gasthauses in einer Feuerschale mit einer Brennpas­te ein Feuer angezündet. Weil das Feuer nur in einer Hälfte der Schale brannte, hat sie aus einem vom Wirt bereitgestellten Kanister Flüssigethanol beigegeben. Wegen der leicht brennbaren Flüssigkeit entstand explosionsartig eine Stichflamme.

Durch die Stichflamme zog sich die in der Nähe stehende Wirtin schwere Verbrennungen zu. Die 50-jährige Frau musste sich einer Hauttransplantation unterziehen. Die 31-jährige Tochter der Wirtin rutschte beim Versuch, ihrer Mutter zu helfen, auf einer Pfütze aus Ethanol aus, wurde von den Flammen erfasst und dabei am Arm leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde eine dritte Frau, die sich eine Brandwunde an einem Daumen zuzog.

Ähnliche Unfälle

Der gerichtlich beauftragte Brandsachverständige Werner Kohldorfer sagte, das Bioethanol hätte nicht in das bereits bestehende Feuer geschüttet werden dürfen. Viele Feuerunfälle mit Stichflammen würden auch beim Grillen entstehen, weil Ethanol in die Glut geschüttet werde.

Bei der ersten Hauptverhandlung am Landesgericht Feldkirch wurde der Angeklagten im Juli 2016 eine Diversion mit einer Geldbuße von 720 Euro gewährt. Damit wäre ihr eine weitere Vorstrafe erspart geblieben. Die Staatsanwaltschaft bekämpfte danach die Diversion mit Erfolg beim Oberlandesgericht Innsbruck. Das Zweitgericht hob die erstinstanzliche Entscheidung auf und ordnete eine neue Verhandlung in Feldkirch an.

Dabei verurteilte das Landesgericht die junge Frau wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 400 Euro (100 Tagessätze zu je vier Euro). Die Staatsanwaltschaft erhob dagegen Berufung und forderte einen Schuldspruch wegen grob fahrlässiger Körperverletzung und eine höhere Strafe.

Schuldspruch bestätigt

Das Oberlandesgericht bestätigte nun den Feldkircher Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung, gab aber der Strafberufung der Staatsanwaltschaft Folge und erhöhte die Geldstrafe von 400 auf 720 Euro.