Vorarlberg: “dowas” eröffnet neuen Standort

Im Bregenzer Sandgrubenweg eröffnete der neue Standort der "dowas". - © VLK/Serra

Am Freitag eröffnete der neu bezogene Standort der Sozialeinrichtung “dowas” im Sandgrubenweg in Bregenz. Sämtliche Beratungs- und Hilfsangebote können ab sofort unter einem gemeinsamen Dach in Anspruch genommen werden.