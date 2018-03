Vorarlberg: Dornbirner Schule fehlt immer noch Turnsaal

Noch immer fehlt ein Turnsaal in der Dornbirner Ausweichschule am Fischbach - nun soll sich aber eine Lösung abzeichnen.

Seit Mitte Februar ist die Volksschule Haselstauden übergangsmäßig in der Ausweichschule am Fischbach – diese kommt zum Einsatz wenn die alten Schulgebäude saniert oder erneuert werden. Wie der ORF Vorarlberg berichtet, gibt es dort derzeit nur einen kleinen Bewegungsraum – der in einem umfunktionierten Klassenzimmer entstanden ist – anstelle einer Turnhalle. Elternvertreter hätten vorgeschlagen einen Raum im nahegelegenen FM Hämmerle-Areal anzumieten – laut Stadt seien die Mietkosten aber unverhältnismäßig groß.