Vorarlberg: Dornbirn erweitert Angebot mit Messe für Marketing und Kommunikation

„Neben der Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen sind die meisten Unternehmen auf verschiedenste Dienstleister angewiesen“, weiß Thomas Burtscher, verantwortlicher Projektleiter der 1. Dienstleistungsbörse für Marketing & Kommunikation. Um potenziellen Kunden einen Überblick über die Kommunikationslandschaft bieten zu können, schaffe die Messe Dornbirn am 7. Juni 2018 mit der Dienstleistungsbörse erstmals eine länderübergreifende Plattform, die die Suche nach den richtigen Dienstleistern vereinfacht und die verschiedensten Kompetenzen gebündelt an einem Ort darstellt. So würden sich beispielsweise Dienstleister aus den Bereichen Print, Promotion, Online Marketing, Social Media oder PR beim Kontaktforum in der Halle 14 des Dornbirner Messequartiers präsentieren.

“Starke Partner ins Boot geholt”

„Die 1. Dienstleistungsbörse für Marketing & Kommunikation ist ein Pilotprojekt der Messe Dornbirn und entsteht in Zusammenarbeit mit wichtigen Partnern“, erklärt Messe-Geschäftsführerin Sabine Tichy-Treimel. „Mit an Bord sind etwa die Wirtschaftskammer Vorarlberg, der Marketing Club Vorarlberg oder die Junge Wirtschaft Vorarlberg.“

Vier-Länder Lieferantenbörse zeitgleich in Nachbarhalle

Zeitgleich mit dem neuen Fachmesseformat für die Kommunikationsbranche findet die Vier-Länder Lieferantenbörse bereits zum vierten Mal in der Nachbarhalle 13 statt. Ein Zeitpunkt, der nicht zufällig so gewählt wurde, wie Thomas Burtscher erklärt: „Die Vier-Länder Lieferantenbörse startet 2018 in ihr viertes Jahr. Hier treffen sich Lieferanten aus den Branchen Mechatronik, Elektronik, Metall und Kunststoff und stellen ihre Kompetenzen und Produkte vor.“

