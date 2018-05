Vorarlberg: Diese Bands spielen beim poolbar-Festival

Feldkirch - Das Jubiläums-Line-Up des poolbar-Festivals in Vorarlberg ist fast komplett.

In Feldkirch begrüßen die poolbar-MacherInnen am 10. Juli eine der verheißungsvollsten Newcomerinnen des Jahres. Alice Mertons Hit “No Roots” steuert die 100 Millionen Youtube-Klicks an: eine kraftvolle, authentische Stimme zu extrem tanzbarem Pop- und Indiesound. Das mit Spannung erwartete Debütalbum der jungen Weltenbummlerin mit deutsch-irischen Wurzeln erscheint noch in diesem Jahr.

Für 16. Juli (Beginn um 19:30 Uhr und Ende vor dem bereits ausverkauften Eels-Konzert) kündigt sich im Alten Hallenbad ein weiteres Festivalhighlight abseits des populären Musikprogramms an: “Stabat Mater” – eine Musik-Performance-Installation mit Ensemble, Chor, Wasser, Klavier-Torsen, Rüsselinstrumenten und Video. Neue Musik von und mit Gerald Futscher in Kooperation mit dem Ensemble Plus, basierend auf dem Werk von Giovanni Battista Pergolesi.

Bestätigte Programmpunkte:

06.07.: The Subways + Igel vs. Shark

07.07.: Cassius

08.07.: TV-Poetry-Slam. Die 2. Tirol-Vorarlberg-Meisterschaften

10.07.: Alice Merton + Deap Vally + Dream Wife

13.07.: Goldroger + Scheibsta & Die Buben – Double-Headliner

16.07.: Eels + Bernhard Eder

16.07.: Stabat Mater, Musik-Performance-Installation, Gerald Futscher

17.07.: Ziggy Marley + Ski-Schuh-Tennis Orchestra

18.07.: Joan As Police Woman

19.07.: Shout Out Louds + Please Madame

20.07.: 5K HD + Lex Audrey + Late Night-Headliner: Hayden James

22.07.: Tagebuch Slam

25.07.: Fink + Bruno Major

26.07.: Antilopen Gang

27.07.: Martin Kohlstedt

28.07.: Algiers

29.07.: White Lies

01.08.: Vintage Trouble

04.08.: Aliengesänge

05.08.: The Brian Jonestown Massacre

09.08.: Faber + Panda Lux

10.08.: The Wanton Bishops + Squared Timber

11.08.: Yungblud + The Crispies

12.08.: maschek

13.08.: Seasick Steve

14.08.: Beartooth