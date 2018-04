Vorarlberg: Derzeit nass und kühl im Ländle - Wochenende wird sonnig

Der Himmel in Vorarlberg ist heute grau und wolkenverhangen. Die Temperaturen fielen in der Nacht um 10 Grad.

Starke Bewölkung überwiegt. In der zweiten Tageshälfte am Donnertag steht Wetterberuhigung an, es bleibt nachmittags schon weitgehend trocken und zum späteren Nachmittag und Abend entstehen die ersten Auflockerungen. Vorübergehend wird es kühler. Höchstwerte: 12 bis 16 Grad.