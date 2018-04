Vorarlberg definierte Schwerpunkte der Sicherheitspolitik

Bereits kurz nach dem Wechsel der Sicherheitsagenden zum neuen Landesrat Christian Gantner haben Landeshauptmann Markus Wallner (beide ÖVP) und Gantner nun die Schwerpunkte für die nächste Zeit definiert.

“Setzen auf hohes Maß an Kontinuität”

In der Themensetzung bleibt damit auch nach dem Abgang von Langzeit-Sicherheitslandesrat Erich Schwärzler (ÖVP) alles beim Alten. “Wir setzen im Bereich Sicherheit auf ein hohes Maß an Kontinuität”, sagte Wallner am Dienstag im Anschluss an die Regierungssitzung. Man werde weiter alles tun, die Sicherheitskräfte zu unterstützen. “Man weiß nie, was auf uns zukommt. Wir müssen immer mit neuen Fragen und Herausforderungen rechnen”, maß der Landeshauptmann Investitionen in die Sicherheit einen hohen Stellenwert zu.