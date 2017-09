Vorarlberg: Das Stadtbad Dornbirn wird Teil der 3TälerPass-Jahreskarte

Das Stadtbad Dornbirn ist neu im Angebot der 3TälerPass-Jahreskarte. - © Stadt Dornbirn

Der ermäßigte Vorverkauf der 3TälerPass-Jahreskarte startet am 1.10. mit einer tollen Angebotserweiterung: Das Stadtbad in Dornbirn ist nach dem Waldbad Enz neuer Partner der 3TälerPass-Jahreskarte und sorgt damit für ganzjähriges Badevergnügen in Vorarlbergs größter Stadt.