Vorarlberg: Das Konsularische Korps zu Besuch beim Landeshauptmann

Landeshauptmann Markus Wallner hat sich am Dienstag mit den für Vorarlberg zuständigen Vertreterinnen und Vertreter des Konsularischen Korps getroffen.

Thematisch rückte der Landeshauptmann beim traditionellen Treffen zu Jahresbeginn das Zukunftsthema Digitalisierung in den Mittelpunkt. Dabei skizzierte er, was Vorarlberg unternimmt, um den Prozess des Digitalen Wandels möglichst erfolgreich zu gestalten. Bei den Angehörigen des konsularischen Korps bedankte sich Wallner für deren geleistete Arbeit im Jahr 2017.

“Den vielfältigen Herausforderungen, die mit der Digitalisierung verbunden sind, werden in Vorarlberg innovative Strategien und Konzepte gegenübergestellt”, machte der Landeshauptmann in seinen Ausführungen deutlich. Es gehe darum, im Prozess des Digitalen Wandels eine aktive und gestaltende Rolle einzunehmen, so Wallner weiter. Im Land gibt es dazu auf vielen verschiedenen Ebenen beachtliche Anstrengungen. Der Landeshauptmann erinnerte in diesem Zusammenhang an die Digitalisierungsstrategie “digital.vorarlberg”, in der schon heute laufende und neue Maßnahmen gebündelt werden. Zur Sprache brachte er zudem die digitale Agenda, die heuer vorliegen soll.