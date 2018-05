Vorarlberg: Danzer steigert Umsatz 2017 um 6,5 Prozent auf 210 Millionen Euro

Danzer, ein Dornbirner Unternehmen mit Fokus auf Laubholz aus Wäldern gemäßigter Klimazonen auf der Nordhalbkugel, wächst 2017 im Vorjahresvergleich um 6,5 %. Der Umsatz steigt von 197 auf 210 Millionen Euro.

2017 verkaufte Danzer Rundholz, Schnittholz sowie gemessertes Holz in insgesamt 76 Länder weltweit. Die Top Ten Länder waren in dieser Reihenfolge für 77 % des Umsatzes verantwortlich: USA, UK, China, Deutschland, Kanada, Österreich, Slowakei, Polen, Indien und Tschechien. Die Umsätze waren in den meisten Ländern auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Umsätze nach China stiegen gegenüber dem Vorjahr um mehr als 30 %, hauptsächlich durch eine erhöhte Nachfrage nach Schnittholz aus Nordamerika und hochwertigen Produkten der Danzer Specialty Division.

Nachfrage nach gemessertem Holz weiterhin hoch

52 % seines Umsatz 2017 machte Danzer mit gemessertem Holz, 29 % mit Schnittholz, die restlichen 19 % setzten sich aus Rundholz, Spezialprodukten und kundenspezifischen Dienstleistungen zusammen. Durch die Erweiterung in Frankreich erhöht sich die Produktionskapazität dort um 20.000 Quadratmeter – die neue Produktionsstraße ist stark automatisiert und mit sechs Robotern ausgestattet, um den Produktionsprozess zu vereinfachen und zu optimieren. Neu ist auch der Betrieb einer Säge am US-Standort in Edinburgh, Indiana, wo Danzer begonnen hat, Synergien in der Beschaffung und Produktion von gesägtem und gemessertem Holz zu nutzen.