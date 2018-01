Vorarlberg: Computer-Hackerin ergaunerte 7500 Euro

Rumänin erschlich sich in Geschäften mit angeschlossenem USB-Stick Zugangsdaten zu Online-Finanzdiensten.

Mit der in Großbritannien und Spanien verbreiteten Betrugsmasche mit einem USB-Stick mit Schadsoftware hat eine rumänische Hackerin in Bludenz insgesamt 7500 Euro ergaunert. Dafür wurde die mit drei Vorstrafen belas­tete Angeklagte gestern am Landesgericht Feldkirch zu einer bedingten Haftstrafe von vier Monaten und einer unbedingten Geldstrafe von 1440 Euro (360 Tagessätze zu je vier Euro) verurteilt. Das Urteil, das die von Martin Fiel verteidigte Angeklagte und Staatsanwalt Simon Steixner annahmen, ist bereits rechtskräftig.