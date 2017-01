Vorarlberg: Bundesheer auf Personalsuche

Militärkommandant Ernst Konzett ist sich sicher, die 100 freien Stellen beim Bundesheer in Vorarlberg besetzen zu können. - © VN/Steurer

Rund 100 freie Stellen hat das Bundesheer in Vorarlberg zu besetzen. Zwar habe der Soldatenberuf wieder an Attraktivität gewonnen, die Besetzung der Stellen werde dennoch einige Zeit in Anspruch nehmen, sagte Militärkommandant Ernst Konzett gegenüber dem “ORF Vorarlberg”.