Vorarlberg: Bub starb in überhitztem Auto - Mutter (18) wird angeklagt

Eine 18-Jährige sowie ihr 20-jähriger Partner müssen sich vor Gericht wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Sie hatten den 19 Monate alten Sohn der Frau schlafend im Auto gelassen. Die Hitze staute sich derart auf, dass der Bub starb.

Der Bub war unter tragischen Umständen am 15. August des Vorjahres in einer Gemeinde im Bezirk Bludenz ums Leben gekommen: Er wurde bei hochsommerlichen Temperaturen für mehrere Stunden unbeaufsichtigt in einem Pkw zurückgelassen wurde, und ist an den Folgen der Hitzeeinwirkung gestorben.