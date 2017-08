Vorarlberg: BTV bis Juni mit mehr Gewinn

Zum Vergleich: Per Ende Juni 2016 hatte die Bank einen Nettogewinn (Konzernperiodenüberschuss) von 46,9 Mio. Euro ausgewiesen; das war damals im Halbjahresvergleich ein Einbruch um 28,4 Prozent.

Im heurigen April hat die Bank im deutschen Mannheim eine neue Niederlassung eröffnet und damit ihre Präsenz im Nachbarland verstärkt.

Höchststand bei Kundengeldern der BTV

Im bisherigen Jahresverlauf blickt die Bank auf ein “gesundes Kreditwachstum” zurück, wie es in einer Aussendung am Mittwoch hieß. Das Kundenkreditvolumen sei in den vergangenen zwölf Monaten um 372 Mio. Euro auf 7,14 Mrd. Euro angewachsen. Zugleich seien die Kundengelder um 834 Mio. Euro auf 13,7 Mrd. Euro angestiegen. Das sei der höchste Stand in der 113-jährigen Geschichte der BTV.

Die Bilanzsumme war heuer Ende Juni mit 10,37 Mrd. Euro um 7,4 Prozent höher als vor einem Jahr. Zum Halbjahresultimo 2017 hat das Eigenkapital im Jahresabstand um 151 Mio. Euro auf 1,35 Mrd. Euro zugenommen. Im Mai hat die Bank eine Kapitalerhöhung vorgenommen.

