Vorarlberg: Bregenzer Drogendealer in Thailand verhaftet

Auf die Spur des Mannes waren österreichische Suchtgiftfahnder im Jahr 2012 gekommen, berichtet die Abendausgabe der Vorarlberger Nachrichten. Damals hatten die Ermittler ein sogennantes “Drogenpärchen” am Flughafen Wien-Schwechat festgenommen, bei der Einvernahme wurde der Name des Bregenzer Dealers genannt. Dieser soll eine gewichtige Rolle in einem Drogenring gespielt haben, der rund 100 Kilogramm Cannabis von Indien über die Schweiz nach Österreich geschmuggelt hatte.

Doch der Dealer aus Vorarlberg entwischte den österreichischen Ermittlern zunächst. “Er setzte sich rechtzeitig ab und verschwand dann irgendwo in der Welt”, sagte Gernot Grassman, ermittelnder Beamter des Landeskriminalamtes Niederösterreich, zu den VN. Der 57-Jährige landete daraufhin sogar auf der Fahndungsliste von Interpol, dennoch konnte er in den vergangenen Jahren untertauchen.

In Pattaya untergetaucht

Erst in der vergangenen Woche konnten die Ermittler den Verdächtigen stellen. Der Bregenzer hatte sich in der thailändischen Touristenmetropole Pattaya versteckt. Die österreichische Botschaft hatte zuletzt Hinweise auf den Mann erhalten und schaltete die örtliche Polizei ein. Jetzt sitzt der 57-Jährige in Auslieferungshaft.

In Thailand würden ihm drakonische Strafen bis hin zur Hinrichtung drohen, da er allerdings nicht direkt dort gedealt haben soll, muss er sich davor nicht fürchten. Mit der Auslieferung des Vorarlbergers nach Österreich rechnen die Ermittler im kommenden Monat.

