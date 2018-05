Vorarlberg: Bregenzer Bäder gut gerüstet für die neue Saison

Der Sommer ist im Anflug und mit ihm auch die Badesaison. Die frisch sanierte Badeanlage Mili hat bereits seit 1. Mai für Badegäste geöffnet, und der Betrieb des Bregenzer Strandbades startet am 10. Mai.

Derzeit wird mit Hochdruck an der Fertigstellung des Badestegs im Strandbad Bregenz gearbeitet. Der gesamte Unterbau ist mit Stahl ausgeführt, die alten Holzpiloten werden durch neue Stahlpiloten ersetzt, um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten. Die Breitwellenrutsche wurde saniert und die Strandbadtechnik auf den neuesten Stand gebracht. Weitere Neuerungen sind die Anschaffung eines Großflächenrasenmähers, die Installation eines zweiten Kinderwagentors im Kassabereich und die Montage neuer Trägermasten für die Spielplatzbeschattung. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 220.000 Euro.

26.000 Euro in Badeanlage Mili investiert

Auch in der beliebten Badeanlage Mili wurden die Böden in drei Arbeitsetappen saniert. Außerdem wurde in neues Mobiliar investiert. Durch den Austausch einiger Balken und Diagonalverstrebungen im Untergrund, Erneuerungen von Fensterrähmen und Handläufen beträgt die Investitionssumme rund 26.000 Euro.