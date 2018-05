Vorarlberg: Bregenz immer wichtiger für Tagungen

Bregenz wird zu einem immer wichtigeren Standort für Tagungen und Kongresse. Das zeigen die Ergebnisse des Meeting Industry Reports Austria, die das Austrian Convention Bureau und die Österreich Werbung am Dienstag in Wien vorstellten.

Im vergangenen Jahr zählten die Statistiker 276 Veranstaltungen (Kongresse, Firmentagungen und Seminare) in Bregenz, was einem Plus von 30 Prozent gegenüber 2016 entspricht.

Touristisch relevant

Einen besonders starken Zuwachs gab es bei Firmentagungen. 189 waren es in Bregenz – und damit 75 mehr (+66 Prozent) als im Vorjahr. Die Teilnehmerzahl verdoppelte sich sogar auf knapp 10.000. Kongresse, Firmentagungen und Seminare brachten Bregenz 54.321 Übernachtungen (2016: 42.493). Damit machten sie einen Anteil von 14,3 Prozent an der Gesamtzahl der touristischen Nächtigungen aus – der Top-Wert im Vergleich der Landeshauptstädte. In Graz beispielsweise lag er bei 11,6 und in Wien bei 12,1 Prozent.