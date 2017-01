Vorarlberg braucht die besten Kräfte

Wie beurteilen Sie die wirtschaftlichen Entwicklungschancen Vorarlbergs in 2017? Es gibt sehr viele Anzeichen, die darauf hindeuten, dass Vorarlbergs Wirtschaft an die gute Entwicklung der Vorjahre anschließen kann. Insofern bin ich optimistisch – Vorarlberg ist gut aufgestellt. Das verdanken wir vor allem unseren innovativen Unternehmen und den hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aus Landessicht geht es vor allem darum, die Wettbewerbsfähigkeit der vielen KMUs und der industriellen Leitbetriebe weiter zu stärken: durch Investitionen in die Beschäftigung, in die Infrastruktur sowie in Bildung und Forschung und natürlich auch durch Bürokratieabbau.

Welche beschäftigungspolitischen Impulse sind von Landesseite geplant? Auch wenn sich in Vorarlberg die Situation im Vergleich mit den anderen Bundesländern jetzt schon deutlich besser darstellt – seit einem Jahr verzeichnen wir in Vorarlberg einen Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen – verstärken Land und AMS die eingesetzten Mittel für beschäftigungspolitische Maßnahmen: 51,3 Millionen Euro stehen 2017 zur Verfügung. Wir konzentrieren uns noch stärker auf all jene, die sich auf dem Arbeitsmarkt am schwersten tun – Junge, Ältere und Migranten. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Trendumkehr auf dem Arbeitsmarkt fortsetzen können. Deswegen setzen wir in erster Linie auf Qualifikation.

Was unternimmt das Land, damit Vorarlberg mit der digitalen Entwicklung Schritt hält? Von Landesseite gehen wir das Zukunftsthema Digitalisierung offensiv an. Das ist hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit und Standortattraktivität auch unerlässlich. Der Prozess ist nicht neu, allerdings hat sich die Geschwindigkeit spürbar erhöht. Waren es früher zunehmend industrielle Prozesse, die automatisiert wurden, umfasst die Digitalisierung heute zunehmend Prozesse des täglichen Lebens. Zentrale Aufgabe des Landes ist es, die Bevölkerung und Unternehmen zu befähigen, den digitalen Wandel gut zu bewältigen. Dem Bildungsbereich kommt hier eine ganz entscheidende Rolle zu. Wir müssen die Lerninhalte in den Schulen, aber auch die Berufsbilder in der Lehrlingsausbildung an die digitalen Anforderungen anpassen. Wir müssen aber auch gute Rahmenbedingungen für junge Start-ups