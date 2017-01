Vorarlberg: Braten im Ofen führte zu starker Rauchentwicklung

Gegen 20.34 Uhr kam es in einer Wohnung in Höchst zu einer starken Rauchentwicklung. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein im Backrohr vergessener Braten den Rauch verursachte. Die Bewohner hatten diesen offensichtlich beim Verlassen der Wohnung vergessen. In weiterer Folge wurde die Wohnung durch die Feuerwehr gelüftet. Personen wurden keine verletzt. Die betroffene Familie konnte die Nacht bei Verwandten verbringen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Im Einsatz war die Feuerwehr Höchst mit sechs Fahrzeugen und 42 Mann. Weiters rückten ein Fahrzeug der Rettung mit drei Helfern und eine Streife der Polizei Höchst mit drei Beamten aus. (red.)