Vorarlberg: Brandstiftungen in Höchst und Gaißau

Die Polizei Vorarlberg sucht im Zusammenhang mit zwei Bränden in der Nacht zu Dienstag nach Zeugen.

Laut Aussendung der Polizeidirektion Vorarlberg wurde am 29.05.2018 gegen 3.30 Uhr zunächst eine abgelegene Scheune in der Riedstraße in Höchst angezündet. Diese brannte zur Gänze ab.