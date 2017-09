Vorarlberg: Brand in Lokal konnte schnell gelöscht werden

In den frühen Mittwochmorgenstunden wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in die Reichenfeldgasse in Feldkirch gerufen. Aus noch ungeklärter Ursache begann in einem Lokal ein Elektrogerät zu brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb kürzester Zeit löschen.

Gegen 3.40 Uhr wurden die Feuerwehr zu einem Brand in einem Lokal in der Reichenfelgasse in Feldkirch gerufen. Laut Angaben der Feuerwehr verursachte vermutlich ein Elektrogerät den Brand. Der Brandherd war räumlich begrenzt und konnte schnell gelöscht werden. Zum Zeitpunkt der Brandes befand sich niemand im Lokal. Es wurde niemand bei dem Brand verletzt. Rund 35 Mann im Einsatz Im Einsatz waren die Feuerwehren Feldkirch Stadt und Feldkirch Tisis. Sie waren mit insgesamt drei Fahrzeugen und 35 Mann vor Ort. Auch das Rote Kreuz war mit mehreren Personen im Einsatz.