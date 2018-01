Vorarlberg: Brand in Hohenems - Nachbar wird Lebensretter!

Ein beherzter Nachbar und die Einsatzkräfte sind bei einem Brand am Dienstagabend in Hohenems zu Lebensrettern geworden.

Am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr hörte ein Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Kernstockstraße einen Rauchmelder piepsen. Der Mann, von Beruf Feuerwehrmann, ging auf die Suche. Er konnte das Geräusch schließlich in der Nachbarwohnung verorten. Da der Nachbar die Türe nicht öffnete, kletterte er über den Balkon zu der Wohnung. Dort bemerkte er, dass diese bereits stark verraucht war.