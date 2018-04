Vorarlberg: Brand bei Abbrucharbeiten in Nüziders

Am Mittwochnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in Nüziders gerufen.

Am Mittwoch um 14.30 Uhr brach im Silo einer zwischenzeitlich aufgelassenen Firma in Nüziders ein Brand aus. Bei den Abbrucharbeiten mit einem Schneidbrenner im Bereich des Kiesförderschachtes gerieten Gummiteile in Brand. Da Löschversuche mit einem Feuerlöscher durch die Arbeiter selbst ergebnislos verliefen, wurde die Feuerwehr verständigt. Der Brand konnte rasch gelöscht werden. Sachschaden entstand keiner, da der Silo ohnehin abgerissen wird. Verletzt wurde niemand. Es entstand erheblicher Sachschaden.