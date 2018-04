Vorarlberg: Bodycams bei Kontrollen am Bahnhof Dornbirn

Am Freitag setzten die ÖBB und die Polizei eine Schwerpunktaktion am Bahnhof Dornbirn. Zum ersten Mal mit dabei: Bodycams.

Gemeinsamer Streifengang von Polizei und ÖBB am Freitag in Dornbirn. Die Beamten führten bei der Schwerpunktkontrolle am Bahnhof insgesamt 64 Kontrollen durch und erstatteten zwei Anzeigen. Sicherheitsmitarbeiter der ÖBB führten Fahrscheinkontrollen durch. An der Aktion waren acht Beamte der Bundespolizei, vier Beamte der Stadtpolizei und 16 Bahnmitarbeiter beteiligt.